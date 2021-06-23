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بهذه الطريقة.. رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد توأمه

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفل الفنان رامى صبرى بعيد ميلاد ابنيه التوأم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

و نشر صورتين تجمعه بهما، وذلك من خلال حسابه الشخصي بتطبيق تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق عليها “عيد ميلاد سعيد تؤامي الجميل”.


يذكر أن آخر أعمال رامي صبري كانت طرحه لأغنية "مش مرتاحين" وهي تتر مسلسل "طلقتك نفسي"، وذلك عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي "تميم".

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