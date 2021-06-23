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الزمالك يتجه لحسم صفقة مميزة من بيراميدز

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:00 ص
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
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جدد مجلس إدارة نادى الزمالك تواصله، خلال الساعات القليلة الماضية، مع أحمد توفيق لاعب الفريق السابق ولاعب فريق بيراميدز الحالى.

ووفقا لما أشارات إليه بعض المصادر داخل الفريق الأبيض، إلى أن هناك رغبة كبيرة من الجهاز الفني للقلعة البيضاء، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، في التعاقد مع احمد توفيق في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي.

وهناك إعجاب من جانب الفرنسى كارتيرون بإمكانيات اللاعب فى ظل قدرته على المشاركة فى مركز الظهير الأيمن، وخط الوسط، وهى المراكز التى يبحث عن تدعيمها فى الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن توفيق يرفض حتى هذه اللحظة تجديد عقده مع بيراميدز، وفي انتظار حسم موقفه مع الفريق الأبيض.

واستطاع الفارس الأبيض التغلب على مصر المقاصة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السويس الجديد.

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