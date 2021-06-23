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روما يتحرك لضم سيرجيو راموس

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:00 ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي روما الإيطالي بالتعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، لتدعيم دفاعات فريق الذئاب في الموسم الكروي الجديد.

وانتهى عقد راموس (35 عامًا) مع ريال مدريد بختام الموسم الماضي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن نادي روما الإيطالي طلب التعاقد مع راموس مقابل 7.5 مليون يورو راتبا سنويا، لكن نجم ريال مدريد السابق طلب بعض الوقت للنظر في العرض.

ويحظى راموس باهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي يرغبون في ضمه لكن روما أول ناد يقدم له عرضا رسميا.

وأشار التقرير، إلى أن راموس في حالة انتقاله لروما، يمكن أن يستفيد بما يسمى بـ "مرسوم النمو" لدفع 100 ألف يورو فقط، كضرائب على أي دخل من الخارج، مثل عقود الرعاية.

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