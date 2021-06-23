عاصي الحلاني: لا أنوي بيع ألحاني









قال الفنان عاصي الحلاني، أن التلحين بالنسبة له هواية كالغناء، خصوصاً أنه درس الموسيقى وتحديداً آلة العود، وهذه الهواية ولدت معه منذ بداية انطلاقته الفنية.





وأشار في تصريحات صحفية إلى أن التلحين ليس عملاً سهلاً، واللحن لا يليق بأي كلام، لذا على الملحن أن يتمتع بذوق وحس فني في اختيار النغمات الموسيقية للكلمات.



