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إبراهيم عبد الله ينفي تصريحات أيمن عبدالعزيز بشأن أزمة تجديد ساسي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:30 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أمل الحلفاوي
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نفى إبراهيم عبدالله، لجنة الزمالك السابقة، كل ما صرح به أيمن عبدالعزيز نجم القلعة البيضاء السابق، بخصوص أزمة تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي.

أيمن عبدالعزيز أكد في تصريحات تليفزيونية، أن إبراهيم عبدالله وطارق حشيش، تسببا في رحيل ساسي، بإفساد المفاوضات.

وأكد عبدالله في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "وكيل فرجاني ساسي طلب 2 مليون و400 ألف يورو في الموسم الواحد لتجديد اللاعب للزمالك".

وتابع، "لم أحضر أي جلسة تخص ملف تجديد فرجاني ساسي، ورأيت مهند عون وكيل اللاعب مرة واحدة في تونس".

وأشار إلى أن أيمن يونس كان يتولى ملف التجديد لفرجاني ساسي، مكذبًا الواقعة التي ذكرها أيمن عبد العزيز والتي أيدها اللاعب في تصريحات تليفزيونية.

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