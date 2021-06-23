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آخر تطورات صفقة ريال مدريد الكبرى

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:49 ص
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن آخر المستجدات بشأن تعاقد ريال مدريد الاسباني مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان في الصيف.

وحسبما ذكر الصحفي بشبكة "RMC Sport" دانييل ريولو، أن مبابي طلب بالفعل الرحيل عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الجاري، إلى أن العقبة حاليًا في ايجاده ناد يمتلك المال اللازم لشرائه من النادي الباريسي.

وتابع: "مبابي لا يثق في مشروع ليوناردو (المدير الرياضي لسان جيرمان). إذا لم يغادر هذا الصيف فسوف يرحل مجانًا الموسم المقبل".

وواصل: "في الدوحة لا يريدون سماع مثل هذه الأخبار، حيث يرغبون في استمراره، وفي حالة رحيله سيتعين عليهم البحث عن بديل".

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في 30 يونيو 2022، لكنه يسعى للرحيل خلال الصيف الجاري.

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