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ميدو يهاجم "كاف": طوروا حساباتهم البنكية فقط

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:00 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي
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هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ورؤسائه السابقين، لعدم إحداث أي تطور يذكر خلال الفترة الماضية.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كل رؤساء الكاف بعد نجاحهم وعدوا بتطوير الكرة الأفريقية وعلي رأسهم عيسي حياتو وأحمد أحمد، لكنهم لم يطوروا أي شئ غير حساباتهم البنكية".

واستكمل، "لا قيمة للبطولات الافريقية دون الأهلي والزمالك، فماذا إذا تكاتف معهم كبار أندية شمال إفريقيا من أجل تحسين العوائد المادية الضعيفة جدا من البطولات الإفريقية".

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