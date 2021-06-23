موسيماني يحسم موقفه من ضم مدافع غزل المحلة

حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع محمد فتح الله مدافع فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





موسيماني يرفض ضم مدافع المحلة





ورفض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع محمد فتح الله، مدافع فريق غزل المحلة، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.





وكانت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح، قد قامت بعرض إمكانية الحصول على خدمات محمد فتح الله مدافع الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة على المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وأبدى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عدم قناعته بإمكانيات مدافع غزل المحلة الفنية، مؤكدًا أن طريقة لعب اللاعب لا تتناسب مع طريقته مع المارد الأحمر.



