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ريفالدو يطالب نيمار دا سيلفا بالرحيل عن باريس سان جيرمان

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:30 ص
نيمار
نيمار
ريهام عبد المحسن
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وجه النجم البرازيلي الشهير ريفالدو نصيحة إلى مواطنه نيمار دا سيلفا وطالبه بالرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي والانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين.

وكان نيمار رحل عن برشلونة الإسباني وانضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 في صفقة قياسية.

وقال ريفالدو في تصريحات لوسائل الإعلام:"إذا لم يترك نيمار باريس سان جيرمان فإنه لن يفوز أبدًا بأي شيء مهم، فهو يلعب لنادي بدون تاريخ".

واختتم ريفالدو تصريحاته قائلا:"‏بإمكان نيمار أن يفوز بالكرة الذهبية مرتين وثلاثة قبل اعتزاله، عمره الآن 28 عاما وقد نضج وشعر أن الوقت قد حان لتحقيق هذا الإنجاز".

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