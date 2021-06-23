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حقيقة عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:01 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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تحدث أحد المسئولين في الأهلي عن حقيقة ما تردد بشأن طلب العين الإماراتي التعاقد مع نجم الفريق حسين الشحات.

ونفى المصدر المسئول طلب العين لضم يحسين الشحات وأكد أنه لم يحدث أي تواصل من جانب مسئولي النادي الإماراتي بشأن ضم اللاعب وكل ما أثير في هذا الشأن غير صحيح.

ويركز الأهلي في الوقت الحالي على مواجهة الترجي التونسي وحسين الشحات يعد من العناصر الهامة لدى الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأكد المصدر أن مسألة رحيل الشحات لم يتم مناقشتها في الفترة الماضية، حيث يمر الأهلي بفترة من ضغط المباريات والجهاز الفني يحتاج جميع اللاعبين بالإضافة إلى عدم وصول عرضا رسميا له من الأساس.

يذكر أن الأهلي فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب على استاد رادس بتونس في الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وبات الأهلي حامل اللقب بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة في القاهرة يوم السبت المقبل، ليتأهل للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، ويقترب أكثر من تمديد رقمه القياسي في الفوز باللقب للمرة العاشرة.

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