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وليد سليمان يحسم مصيره مع الأهلي
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 04:31 ص
ريهام عبد المحسن
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توصل وليد سليمان نجم الأهلي إلى قراره النهائى بشأن اعتزاله ممارسة كرة القدم عقب نهاية الموسم الحالي.
وتراجع وليد سليمان عن قراره بشأن اعتزاله ممارسة كرة القدم عقب نهاية الموسم الحالي وطلب سليمان من مسئولي القلعة الحمراء الاستمرار مع المارد الأحمر حتى نهاية عقده في الموسم المقبل على أن يعتزل بعد ذلك داخل الأهلي.
واتخذ مسئولو الأهلي قرارهم بالموافقة على طلب وليد سليمان خاصة أنه أحد قادة الفريق ولم يفتعل أية أزمات منذ انضمامه إلى الفريق في صيف عام 2011.
جدير بالذكر أن وليد سليمان البالغ من العمر 36 عامًا لا يشارك بشكل أساسي مع الأهلي في الموسم الحالي في ظل إصاباته المتكررة.
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