وليد سليمان يحسم مصيره مع الأهلي

توصل وليد سليمان نجم الأهلي إلى قراره النهائى بشأن اعتزاله ممارسة كرة القدم عقب نهاية الموسم الحالي.





وتراجع وليد سليمان عن قراره بشأن اعتزاله ممارسة كرة القدم عقب نهاية الموسم الحالي وطلب سليمان من مسئولي القلعة الحمراء الاستمرار مع المارد الأحمر حتى نهاية عقده في الموسم المقبل على أن يعتزل بعد ذلك داخل الأهلي.





واتخذ مسئولو الأهلي قرارهم بالموافقة على طلب وليد سليمان خاصة أنه أحد قادة الفريق ولم يفتعل أية أزمات منذ انضمامه إلى الفريق في صيف عام 2011.





جدير بالذكر أن وليد سليمان البالغ من العمر 36 عامًا لا يشارك بشكل أساسي مع الأهلي في الموسم الحالي في ظل إصاباته المتكررة.



