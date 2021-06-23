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اتحاد جدة يتحرك لضم أحمد حجازي نهائيا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 05:00 ص
احمد حجازي
احمد حجازي
علي خلاف
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يبحث مسؤولو إتحاد جدة السعودي تفعيل بند الشراء النهائي في عقد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، مع ناديه الأصلي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

اتحاد جدة يقترب من شراء حجازي نهائيا

ويسعى مسؤولو النادي السعودي لاستمرار أحمد حجازي، في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي اتحاد جدة لمدة سنتين، حتى عام 2023.

وكان المدافع الدولي المصري قد انتقل حجازي لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي اتحاد جدة في الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي حتى نهاية الموسم المنقضي.

ويتضمن عقد أحمد حجازي مع اتحاد جدة بندا ينص على أحقية النادي السعودي في شراء العقد في نهاية مدة الإعارة من ناديه الإنجليزي وست هام ألبيون.

الجدير بالذكر أن مسؤولي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، أعلن في وقت سابق، عن تمديد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي السعودي لمدة عام واحد.

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