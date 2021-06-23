موعد مباراة ألمانيا ضد المجر في يورو 2020 والقناة الناقلة

يواجه منتخب ألمانيا اليوم الأربعاء نظيره منتخب المجر ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش أرينا الدولي فى المجر.





يذكر أن منتخب ألمانيا يتصدر ترتيب المجموعة برصيد اربع نقاط بينما يأتي منتخب المجر فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.



