تشكيل ألمانيا المتوقع ضد المجر في يورو 2020 والقناة الناقلة





يواجه منتخب ألمانيا اليوم الأربعاء نظيره منتخب المجر ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وجاءت تشكيلة منتخب ألمانيا الأساسية كالتالي:





حراسة المرمي: نوير.

خط الدفاع: هوميلز، سولي، جينتر.

خط الوسط: كلوسترمان، كيميتش، نيرز، جوسينس.

خط الهجوم: مولر، ساني، جنابري.



