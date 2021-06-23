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موعد مباراة إسبانيا ضد سلوفاكيا في يورو 2020 والقناة الناقلة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره سلوفاكيا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا يورو 2020.

وتقام مباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره سلوفاكيا، على أرضية ملعب "لا كارتوخا".

ويحتل منتخب السويد صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وسلوفاكيا وصيفة المجموعة برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثالث تتواجد إسبانيا وبولندا رابعة بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر عبر قناة beIN sports HD 1 Max، وbeIN 4k HDR.

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