تشكيل إسبانيا المتوقع ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا 2020

يلتقي منتخب إسبانيا أمام نظيره سلوفاكيا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا يورو 2020.





وتقام مباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره سلوفاكيا، على أرضية ملعب "لا كارتوخا".





ويحتل منتخب السويد صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وسلوفاكيا وصيفة المجموعة برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثالث تتواجد إسبانيا وبولندا رابعة بنقطة وحيدة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، لابورت، باو توريس، جايا.

خط الوسط: يورينتي، بوسكيتس، تياجو.

خط الهجوم: جيرارد مورينو، موراتا، تراوري.



