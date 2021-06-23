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"قفص السكر" يقتنص جائزة أفضل فيلم حفل ختام مهرجان الإسماعيلية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
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حصد فيلم "قفص السكر"  للمخرجة زينة القهوجي جائزة الأفضل للأفلام التسجيلية الطويلة، فيما حظى  فيلم "القصة الخامسة" للمخرج أحمد عبد، بتنويه خاص

كما حظى "قفزة أخرى" للمخرج إيمانويل جيروسا بتنويه خاص هو الاخر، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "خريطة أحلام أمريكا اللاتينية" للمخرج مارتين ويبر.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وأقيمت دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان. 

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

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