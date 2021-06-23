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تعرف على موعد مباراة هولندا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:01 ص
منتخب هولندا
منتخب هولندا
ريهام عبد المحسن
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تمكن منتخب هولندا من الفوز على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة في آخر مبارياته في دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا.

وقدمت الطواحين الهولندية عرضا مميزا في المجموعة الثالثة، حيث حصد المنتخب الهولندي العلامة الكاملة بعد أن بدأت البطولة بفوز مثير على أوكرانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أن تفوز على النمسا بهدفين نظيفين لتحجز مقعدا في دور الستة عشر من البطولة وبعدها أكدت على تأهلها عن طريق الثلاثية في مرمى مقدونيا الشمالية.

وأنهى منتخب هولندا دور المجموعات في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، حيث حققت الطواحين الهولندية الفوز في جميع مباريات حتى الآن.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الهولندي مع ثالث أحد المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة بالترتيب وذلك يوم الأحد 27 يونيو الحالي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

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