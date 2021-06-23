عضو لجنة الزمالك السابق: لم نوثق عقد مصطفى بناءً على رغبته

أوضح إبراهيم عبدالله، عضو لجنة الزمالك السابقة، أن مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والمعار إلى صفوف جلاتا سراي التركي، رفض تجديد عقده، بسبب المقابل المادي.





وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مصطفى محمد رفض التجديد مع الزمالك مقابل 2.5 مليون جنيه في الموسم".





وتابع، "عقد مصطفى محمد لم يكن في منزلي ولكن في سيارتي، وإدارة الزمالك السابقة رفضت استغلال العقد الموقع من مصطفي محمد على بياض".





وكشف، "مصطفى محمد يمتلك عقدًا آخر مع الزمالك مستمر حتى عام 2024، ورفضنا التجديد له مقابل 15 مليون جنيه في الموسم لعدم خسارة خزينة الزمالك 30 مليون في الموسمين المتبقيين".





واضاف، "لم نوثق العقد الموقع من مصطفي محمد على بياض لعدم توصلنا إلى اتفاق، حيث أنه طالب الإدارة بعدم استخدام العقد حتى الوصول إلى اتفاق".





وأكد أنه لم يكن طرفًا في أزمة المدير الفني السابق للفريق، البرتغالي جايمي باتشيكو، وأن إدارة الكرة السابقة في الزمالك لم تسلمهم ملف تجديد عقد رزاق سيسيه في جدول الأعمال.



