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موسيماني يستقر على ورقته الرابحة أمام الترجي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:31 ص
موسيماني
موسيماني
محمد نادر
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استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، على مشاركة محمد مجدى "أفشة" صانع ألعاب الفريق، فى التشكيل الأساسى خلال مواجهة الإياب أمام الترجى التونسى.

ويواجه النادي الاهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل الموافق السادس والعشرين من يونيو الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لما أشارات إليه بعض المصادر داخل القلعة الحمراء، إلى أن الجنوب افريقي يرغب في إشراك "أفشة" فى التشكيل الأساسى خلال لقاء الإياب، خصوصاً أن اللاعب يعتبر المحرك الأول للفريق، وتحديداً في الشق الهجومي.

وكان محمد مجدى "أفشة" تواجد على دكة البدلاء خلال مواجهة الذهاب أمام الترجى التونسى، قبل أن يشارك فى الشوط الثانى، ويساهم فى الهدف الذى سجله محمد شريف.

يذكر أن محمد مجدى "أفشة" بذل قصارى جهده من الناحية التأهيلية والعلاجية، من أجل اللحاق بمواجهة مباراة الإياب أمام الترجى فى القاهرة.

واستطاع المارد الأحمر أن يتغلب على الترجي التونسي في لقاء الذهاب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب رادس.

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