بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

انتهى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، من ملف التجديد للدولي التونسي، علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





ووافق علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، بغلق ملف التجديد لحين انتهاء الفريق من دوري أبطال إفريقيا.





وجاء ذلك علي هامش الجلسة التي دارت بينهما عقب العودة من تونس ومواجهة الترجي في ذهاب الدورنصف نهائي لدوري الأبطال من أجل الحفاظ علي تركيزه بعد عودة للمشاركة واكتمال شفائه وأن الإعلان سيكون عقب نهائي البطولة وليس عقب مباراة الترجي لعدم وجود وقت مناسب مع ضغط المباريات القادمة سواء في إفريقيا أو محليا.





وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن الخطيب أكد للتونسي أن مسالة بقائه في الفريق أمر محسوم باتفاق من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح؛ ولكن الإعلان عن التوقيع مسألة وقت مطالبًا اللاعب التركيز مع الفريق في حسم التأهل للمباراة النهائية للبطولة الإفريقية.





وأضاف المصدر أن معلول وافق على العرض المالي المقدم من إدارة النادي، عن طريق وكيله جون ادوارد؛ بعد الجلسة التي عقدها أمير توفيق مدير التعاقدات معه في مكتبه الخاص.





وأشار المصدر إلى أن قيمة العرض الذي وافق عليه اللاعب ووكيله، هي مليون و200 ألف دولار؛ بزيادة 20% في العقد؛ بالإضافة إلى ضمه للفئة الأولى في الإعلانات الخاصة بلاعبي الفريق.





ومن المقرر أن يمتد العقد الجديد لمعلول لمدة موسمين مقبلين داخل القلعة الحمراء، شاملة تذاكر الطيران الخاصة به في فترة الإجازات؛ الأمر الذي دفع اللاعب للموافقة على الاستمرار داخل القلعة الحمراء؛ برغبة منه في استكمال مشواره بالفريق.



