Advertisements

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:01 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
Advertisements
انتهى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، من ملف التجديد للدولي التونسي، علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ووافق علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، بغلق ملف التجديد لحين انتهاء الفريق من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك علي هامش الجلسة التي دارت بينهما عقب العودة من تونس ومواجهة الترجي في ذهاب الدورنصف نهائي لدوري الأبطال من أجل الحفاظ علي تركيزه بعد عودة للمشاركة واكتمال شفائه وأن الإعلان سيكون عقب نهائي البطولة وليس عقب مباراة الترجي لعدم وجود وقت مناسب مع ضغط المباريات القادمة سواء في إفريقيا أو محليا.

وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن الخطيب أكد للتونسي أن مسالة بقائه في الفريق أمر محسوم باتفاق من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح؛ ولكن الإعلان عن التوقيع مسألة وقت مطالبًا اللاعب التركيز مع الفريق في حسم التأهل للمباراة النهائية للبطولة الإفريقية.

وأضاف المصدر أن معلول وافق على العرض المالي المقدم من إدارة النادي، عن طريق وكيله جون ادوارد؛ بعد الجلسة التي عقدها أمير توفيق مدير التعاقدات معه في مكتبه الخاص.

وأشار المصدر إلى أن قيمة العرض الذي وافق عليه اللاعب ووكيله، هي مليون و200 ألف دولار؛ بزيادة 20% في العقد؛ بالإضافة إلى ضمه للفئة الأولى في الإعلانات الخاصة بلاعبي الفريق.

ومن المقرر أن يمتد العقد الجديد لمعلول لمدة موسمين مقبلين داخل القلعة الحمراء، شاملة تذاكر الطيران الخاصة به في فترة الإجازات؛ الأمر الذي دفع اللاعب للموافقة على الاستمرار داخل القلعة الحمراء؛ برغبة منه في استكمال مشواره بالفريق.

أخبار تهمك

وليد سليمان يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة وزنها ذهب تفتح باب العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

07:36 م

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

07:01 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

12:06 ص

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى