هل يقود الشناوي أحلام الفراعنة في الأوليمبياد؟

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات بشأن انضمام محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لقائمة منتخب مصر الأولمبي التي تستعد حاليًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021).





وحسبما أفادت التقارير إن هناك محاولات مع الفيفا لمنح استثناء للمنتخب الأولمبي فيما يتعلق بموعد دخول الفقاعة الطبية للأولمبياد.





ومن المقرر أن تدخل المنتخبات المشاركة في الأولمبياد فقاعة طبية بداية من يوم 16 يوليو المقبل، وهو نفس موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى طوكيو.





وأشارت التقارير أن مسؤولو اتحاد الكرة المصري طلبوا من الفيفا تأجيل دخول المنتخب الأولمبي للفقاعة الطبية، لمدة يوم أو اثنين بحد أقصى، حتى يتمكن الفراعنة من ضم الشناوي ولاعبي الأهلي للقائمة.





الجدير بالذكر أن المنتخب المصري وقع في مجموعة تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا في منافسات أولمبياد طوكيو.



