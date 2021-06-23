ميدو: موسيماني كاد ينهي مسيرة محمد شريف مع الأهلي

قال أحمد حسام ميدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، كاد أن ينهي مسيرة محمد شريف هداف الفريق مبكرًا مع القلعة الحمراء.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن ما فعله موسيماني مع اللاعب ووضعه على دكة البدلاء رغم البداية القوية له فور إستقدام بواليا من الجونة كان من المُمكن أن يؤدي إلى بعض الأمور الكارثية.





وأنهى، " لولا الإصرار الذي تحلى به اللاعب وإجتهادة في التدريبات لما وصل محمد شريف إلى ما هو عليه وأجبر الجميع على إحترامه بفضل المستوى المميز الذي يقدمه وآخره قيادته الاهلي للفوز على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".





فيما أشار إلى أن موسيماني ظلم والتر بواليا مع الأهلي، معلقًا، "جابه من الدار للنار"، وأكد أن تجربة سيراميكا كليوباترا، ستجعل أحمد ياسر ريان، هدافًا للأهلي.



