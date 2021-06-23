موعد مباراة فرنسا ضد البرتغال في يورو 2020 والقناة الناقلة

يواجه اليوم الأربعاء منتخب فرنسا امام نظيره منتخب البرتغال ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني فى المجموعة برصيد اربع نقاط بينما يأتي منتخب البرتغال فى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.



