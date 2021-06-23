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ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، العديد من الشكوك حول مستقبل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وسبق ونجح برشلونة في التعاقد مع 4 صفقات صيفية هي، سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا وممفيس ديباي وإيمرسون رويال.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن انضمام ديباي تحديدًا لبرشلونة، فتح الباب على مصراعيه أمام جريزمان لمغادرة البارسا".

وأضافت:"ويشمل اختيار كومان لديباي الذي يلعب في نفس مركز جريزمان، يعد بمثابة رسالة تحذيرية واضحة لجريزمان.

والجدير بالذكر أن لم يكن أداء جريزمان في كامب نو منذ قدومه قبل عامين على مستوى التوقعات، مقارنة بالسعر المدفوع فيه (120 مليون يورو).

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