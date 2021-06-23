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ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:01 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، العديد من الشكوك حول مستقبل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.
وسبق ونجح برشلونة في التعاقد مع 4 صفقات صيفية هي، سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا وممفيس ديباي وإيمرسون رويال.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن انضمام ديباي تحديدًا لبرشلونة، فتح الباب على مصراعيه أمام جريزمان لمغادرة البارسا".
وأضافت:"ويشمل اختيار كومان لديباي الذي يلعب في نفس مركز جريزمان، يعد بمثابة رسالة تحذيرية واضحة لجريزمان.
والجدير بالذكر أن لم يكن أداء جريزمان في كامب نو منذ قدومه قبل عامين على مستوى التوقعات، مقارنة بالسعر المدفوع فيه (120 مليون يورو).
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