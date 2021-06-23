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تعرف على ترتيب الأفلام في شباك التذاكر العالمي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
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احتل فيلم الحركة والكوميديا "هيتمانز وايفز بودي غارد" (الحارس الشخصي لزوجة قاتل محترف) صدارة إيرادات دور السينما خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية. 

وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من سلمى حايك وريان رينولدز وصامويل إل جاكسون، إيرادات بلغت 11.6 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الرعب والدراما  "كوايت بلاس 2" (مكان هادئ 2)، والذي يقوم ببطولته كل من إميلي بلانت وميليسنت سيموندز و سيليان ميرفي، محققا إيرادات بلغت 9.4 مليون دولار، مسجلا تراجعا ‭‭22‬‬% عن إيرادات عطلة نهاية الأسبوع الماضي. 

وجاء فيلم "بيتر رابيت 2: راناواي" (الأرنب بيتر) في الترتيب الثالث مسجلا ‭‭6.1‬‬ مليون دولار. وحافظ فيلم الرعب "الشعوذة 3" (Conjuring) على المركز الرابع بمبيعات تذاكر بلغت ‭‭5.1‬‬ مليون دولار، والفيلم بطولة فيرا مارميغا وباتريك ويلسون ومن إخراج مايكل تشافيس. 

كما حافظ فيلم "كرويلا" (Cruella) على ترتيبه في المركز الخامس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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