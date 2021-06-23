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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:25 ص
بوابة الفجر
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلا
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة، اليوم الأربعاء
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

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