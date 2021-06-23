زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب المغرب

ضرب زلزال قوته 3.7 على مقياس ريختر إقليم الدريوش شمالى المغرب، دون حدوث أى خسائر بشرية، ووفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وقالت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، إن مركز الهزة يبعد بمسافة 45 كيلومترا بعرض ساحل جماعة أولاد أمغار بالإقليم، مضيفة أنه تم تسجيل الهزة الأرضية على عمق 18 كيلومترًا عند التقاء خط العرض 35.600 درجة شمالا وخط الطول 3.595 درجة غربا.