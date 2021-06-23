كاظم الساهر ينتهي من تسجيل أغنية جديدة (تفاصيل)

مع الموسيقار يحيى الموجي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



وفي سياق آخر، طرح كاظم الساهر مؤخرًا أغنية "مسبار الأمل" وهي من ألحانه، كلمات الشاعر كاظم السعدي، توزيع الموسيقار اللبنانىي ميشيل فاضل.





وجاءت كلماتها كالآتي :يا أيها الناس الكرام.. مني لكم أحلى الكلام، بالعلم تزدان الشعوب.. ويزدهى فينا السلام.. بالعلم والصبر الجميل.. لا شيء يبدو مستحيل.. مسبارنا هذا الدليل.. بالحلم نمضى للأمام، لا نرضى إلاّ الأول.. والأفضلَ والأجملَ.. يا شعبُ اسمُك فى العُلا.. للعلمِ كلنا قيام".







انتهى الفنان كاظم الساهر من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "ياوفية"، يتعاون خلالها