أليك بالدوين يحتفل بالعرض الخاص لـ Boss Baby 2



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص الذي أقيم بحضور إعلاميين مع الإلتزام بإجراءات الوقاية من كورونا.





واصطحب إليك للعرض كافة أفراد أسرته، وشمل ذلك ابنائه الستة، وزوجته هيلاريا بالدوين.



ويطرح الجزء الجديد من فيلم الرسوم المتحرك Boss Baby، بعنوان The Boss Baby: Family Business.





وكانت قد أعلنت شبكة قنوات ABC الأمريكية عن عمل كوميدي جديد سيجمع بين ثنائي هوليوود أليك بالدوين والنجم كيلسي جرامر.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الثنائي القدير، سيجسدان الأدوار الرئيسية بالمسلسل الذي سيطرح بطريقة ست كوم للعرض عبر ABC.





وسيشارك في صناعة المسلسل، صناع مسلسل "مودرن فاميلي"، الكوميدي الناجح.





وعرف النجم أليك بالدوين بعدد من الادوار المميزة في أفلام هوليوود، وكان أشهر من سخر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتجسيده له في عدد من العروض الكوميدية.



شهدت مدينة نيويورك احتفالاً كبيراً بالعرض الخاص لفيلم Boss Baby بجزئه الثاني بحضور نجم الفيلم، أليك بالدوين.