طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Annette



وتنتج الفيلم شركة الإنتاج التابعة لشركة التجارة الإلكترونية "امازون"، وهي شركة "أمازون ستوديوز"، ويخرجه المخرج Leos Carax.





ويعتبر فيلم Annette أول فيلم للمخرج Leos Carax منذ عام 2012.



وكان قد اختتم النجم النجم آدم درايفر تصوير مشاهد فيلمه الجديد "جوتشي هاوس"،الذي تدور أحداثه حول قصة حياة مؤسس منزل أزياء جوتشي الشهير.





وأجرى درايفر تصوير لعدة مشاهد بعدد كبير من الأماكن ضمن أحداث الفيلم ظهر بأحدها، متزلجاً ومتردياً لزي كامل للتزلج كان باللون الأبيض، بأحد المناطق الجليدية بإيطاليا.





وكان آخر فيلم يطرح لآدم درايفر هو فيلم "ديفورس" مع النجمة سكارليت جوهانسن.



ظهرت النجمة ماريون كوتيار، والنجم آدم درايفر في الإعلان الترويجي الأول لفيلم Annette الذي يشهد اول تعاون سينمائي بين الثنائي.ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي الأول للفيلم الذي تدور أحداثه حول أب وأم يحاولان الحفاظ على حياة ابنتهما بعد معرفتهما انها حين تكبر ستكون ذات شأن.