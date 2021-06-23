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ألمانيا: نود تذكير المجتمع الدولي بالتزامه بدعم ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:29 ص
الخارجية الألمانية
الخارجية الألمانية
وكالات
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شدتت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يغادر المقاتلون والمرتزقة الأجانب ليبيا ومواصلةالعمل لتحقيق هذه الأهداف.

 

وقالت الخارجية الألمانية، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نود تذكير المجتمع الدولي بالتزامه بدعم ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".

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