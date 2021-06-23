ألمانيا: نود تذكير المجتمع الدولي بالتزامه بدعم ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين

شدتت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يغادر المقاتلون والمرتزقة الأجانب ليبيا ومواصلةالعمل لتحقيق هذه الأهداف.

وقالت الخارجية الألمانية، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نود تذكير المجتمع الدولي بالتزامه بدعم ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".