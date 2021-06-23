آنا هاثوي تبدأ تصوير WeCrashed بمانهاتن



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير المسلسل في أيامه الأولى، والذي تنتجه شركة البث الرقمي "أبل بلص" التابعة لشركة "أبل".





وفي عدد من اللقطات ظهرت آنا مرتدية لقناع بلاستيكي كبير الحجم، ضمن إجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا.



وسبق أن تحدثت النجمة آنا هاثوي عن تجربتها في صناعة فيلم خلال فترة جائحة كورونا، في حوار نقلت صحيفة ديلي ميل جانباً منه.





وقالت آنا أن التجربة كانت الأصعب لها في مسيرتها الفنية، ورغم ذلك كانت تحديا كبيرا سعدت بتجاوزه بنجاح.



ومن المقرر أن تطرح آنا الفيلم الجديد الذي قامت بتصويره خلال فترة الحجر الصحي والذي يحمل عنوان "لوك داون"، خلال عام 2021 الجاري.





ذلك بعد أن اعتذرت آنا هاثوي رسميا عن مشاركتها في فيلم الساحرات، والطريقة التي ظهرت بها كساحرة، التي تسببت بالاساءة لبعض الجمعيات الراعية لمتحدي الاعاقة.





وقالت صحيفة ديلي ميل، ان آنا غردت عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، معتذرة عن ظهور الساحرة باطراف ناقصة، ما اعتبره بعض الجمعيات الخاصة بمتحدي الإعاقة اساءة لفاقدي الأصابع.



وقدمت آنا الفيلم للعرض عبر شبكة hbo max، خلال فترة الاحتفال بعيد الهالوين.



ظهرت النجمة آنا هاثوي في اللقطات الأولى من تصوير مسلسلها الجديد WeCrashed بوشارع جزيرة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.