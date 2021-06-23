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ميل جيبسون يعود للسينما عبر On The Line

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ميل جيبسون يعود للسينما عبر On The Line

ظهر النجم الكبير ميل جيبسون في موقع تصوير أحدث أفلامه السينمائية الذي يطرح قريباً بعنوان On The Line.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم الذي يجرى حالياً في شوارع مدينة باريس ويشارك في بطولته عدد مميز من الفنانين.


وظهر إلى جانب ميل جيبسون بموقع التصوير، الفنان كيفين ديلون بمقاطعة La Defense الفرنسية حيث يتم تصوير المشاهد حاليا.


وكان قد أصيب الممثل والمخرج الأميركي ميل جيبسون، عمره 64 عامًا، بفيروس كورونا في أبريل الماضي، وذلك بعد الإبلاغ عن إصابة مشاهير آخرين كتوم هانكس وإدريس إلبا وجاكسون براون وغيرهم.


وفي التّفاصيل، فقد أكّد جيبسون لصحيفة "The Daily Telegraph Australia" أنه خضع للعلاج في إحدى المستشفيات الأميركية لمدة أسبوع، وتعافى من مرضه بعد أن تمّت معالجته بعقار ريمديسيفير المستخدم في العلاج من الإيبولا والذي تستخدمه دول عدة مؤخّرًا للعلاج من فيروس كورونا المستجد.


وبعد تلقّيه العلاج، جاءت نتائج الاختبارات سلبية منذ ذلك الحين وأكّدت عدم إصابته بالفيروس وتعافيه منه.


وسبق وأكدت الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة Chicken Run، أن النجم الكبير ميل جيبسون لن يعود للمشاركة به بالأداء الصوتي، بعد الإعلان رسميا عن طرح جزء جديد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير.


وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن استوديو Aardman Animation Studios المسئول عن إنتاج فيلم الرسوم المتحركة البريطاني، أعلن أن ايجبسون لن يجسد شخصية "روكي" التي جسدها في الجزء الأول من الفيلم الذي طرح عام 2000.


ومن المقرر بدأ العمل على الفيلم قريباً، لطرحه بصالات العرض السينمائية بحلول عام 2021 المقبل.

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