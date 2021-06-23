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حفل "إيمي" يشهد سياسة جديدة للمرة الأولى في توزيع الجوائز

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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حفل إيمي يشهد سياسة جديدة للمرة الأولى في توزيع الجوائز

أعلنت الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون التليفزيون المعروفة بجوائز "إيمي أووردز" عن سياسة جديدة ستطبق للمرة الأولى في توزيع جوائز العام الجاري.


وحسب صحيفة ديلي ميل، تشهد جوائز إيمي هذا العام، عدم تحديد جنس الفنان الذي يعلن عن تكريمه، لمن هم ضد مسألة التصنيف الجنسي من السيدات والرجال في الجوائز المختلفة.

ويتم تطبيق ذلك على الفنانين المكرمين باستدعائهم على المسرح لتسلم الجائز عبر لقب "أفضل مؤدي"، وليس أفضل ممثل أو أفضل ممثلة.


حتى الآن تتعرض الكثير من حفلات توزيع الجوائز لخطر التأجيل بسبب إجراءات كورونا الاحترازية بعد الغاء كافة مظاهر الاحتفال.


ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن الدورة المقبلة لحفل جوائز ايمي قد تحدد رسميا اقامته في شهر سبتمبر المقبل، ولكن لم يتبين حتى الآن ما إن كان سيعود بشكله القديم أم لا.


وكانت قد اقيمت فعاليات جوائز جولدن جلوب، وتم توزيع الجوائز عن بوعد.

وخلال حفل العام الماضي من جوائز إيمي، أشارت بيانات لمحطة "إيه بي سي" التابعة لشركة "والت ديزني"، إلى أن عدد المشاهدين لحفل توزيع جوائز "إيمي" يوم الأحد عبر التلفزيون تراجع إلى مستوى قياسي بلغ 6.1 مليون.


وقبل عام شاهد نحو 6.9 مليون شخص الحفل على "إيه بي سي".

وأقيم العرض دون سجادة حمراء أو متفرجين بشكل مباشر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقدم العرض جيمي كيميل وتضمن ردود فعل مباشرة من المرشحين من منازلهم ومواقع أخرى في شتى أنحاء العالم.

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