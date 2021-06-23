استبدال مخرج فيلم Shabaash Mithu لتابسي بانو



وحسب موقع "إنديا توداي"، اختير المخرج "سيرجيت موخارجي"، ليكون بديلا للمخرج السابق للفيلم الذي ينطلق العمل عليه قريباً.





وكان قد تأجل تصوير الفيلم عدة مرات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، حتى عاد العمل به من جديد مؤخراً.



وسبق أن قامت النجمة الشابة تابسي بانو بنشر لقطات جديدة لها من استعدادتها لتصوير فيلمها الجديد الذي ستجسد به شخصية لاعبة رياضة الكريكت.





ونقل موقع انديا توداي، الصورة التي نشرتها تابسي عبر صفحتها على موقع انستجرام، استعدادًا لتصوير الفيلم الذي يطرح بعنوان "شاباش ميثو.





وذكر الموقع أن تابسي نقلت استعداداتها للفيلم بحديقة منزلها لارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا وتوقفها عن الذهاب للصالة الرياضية.



كما نشرت النجمة الهندية تابسي بانو صورة جديدة من تصوير فيلمها المرتقب Rashmi Rocket الذي يشارك في بطولته عدد مميز من الفنانين.





ونقل موقع انديا توداي، الصورة التي نشرتها تابسي عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، وكان برفقتها بها نجم الفيلم Priyanshu Painyuli.





ويخرج فيلم Rashmi Rocket المخرج الهندي أكراش خورانا، ويشارك في بطولته ابهيشك بانريجي.



أعلن عن استبدال مخرج فيلم Shabaash Mithu للنجمة الهندية تابسي بانو، بإستبعاد المخرج "راهول دولاكيا" من مهمته كمخرج له.