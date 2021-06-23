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أكاشي كومار يبدأ تصوير فيلمه الجديد Raksha Bandhan

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أكاشي كومار يبدأ تصوير فيلمه الجديد Raksha Bandhan

أعلن النجم الهندي الكبير اكشاي كومار عن انطلاق تصوير مشاهد فيلمه الجديد Raksha Bandhan عبر صورة قام بمشاركتها من موقع تصوير الفيلم.

وقال موقع انديا توداي أن هذا الفيلم الجديد لأكشاي كومار، هو الفيلم الذي أعلن عنه النجم الكبير وقرر إهداءه لشقيقته.

وسيكون هذا الفيلم الجديد من إخراج المخرج الهندي الكبير Aanand L Rai.


وسبق أن أعلن النجم اكشاي كومار عن انضمام نجم جديد لأبطال فيلمه المرتقب Raksha Bandhan الذي يخرجه اناند إل راي.

ونقل موقع انديا توداي، صورة قام بنشرها اكشاي من موقع تصوير الفيلم جمعته بالنجمة بهومي بينكار الى جانب مخرج الفيلم.

ومن المقرر إنطلاق تصوير الفيلم في وقت لاحق من عام 2021 الجاري.

وكانت قد تلقت الشركة المنتجة لفيلم اكشاي كومار الجديد Prithviraj تحذيرًا من منتجي فيلم النجمة ديبيكا بادوكون Padmaavat للعديد من التشابهات فيما بينهما لكونها يرويان تفاصيل من الحقبة نفسها.


وبحسب موقع انديا توداي فإن الشركة المنتجة لفيلم Padmaavat طالبت الشركة المنتجة لفيلم اكاشي بتغيير التفاصيل المشابهة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وقد ينتهي الأمر بعدم السماح لفيلم أكشاي بالعرض في حل عدم قبول هذه المطالب.

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