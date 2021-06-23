القضاء الأمريكي يغلق مواقع إلكترونية لوسائل إعلام إيرانية

أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأربعاء، بأن القضاء الأمريكي أغلق مواقع إلكترونية لوسائل إعلام إيرانية.

وفي وقت سابق، قدم مستشار النمسا زباستيان كورتس، اقتراح لقاء قمة أمريكي إيراني في فيينا، لنزع فتيل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال كورتس لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الصادرة: إن "فيينا مستعدة بطبيعة الحال لتكون مقرا لمفاوضات ممكنة إذا أرادت كل من إيران والولايات المتحدة إجراء مفاوضات أخرى".

كانت المفاوضات التي جرت بشأن الاتفاق النووي الدولي للحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية تمت في معظمها في العاصمة النمساوية فيينا.



