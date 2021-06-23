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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء-23-6-2021 في أسواق الدقهلية
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:45 ص
محمد كشك
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار اللحوم
سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها
أسعار اللحم المفروم تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها
أسعار اللحوم
سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها
أسعار اللحم المفروم تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها
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