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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء-23-6-2021 في أسواق الدقهلية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم

سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها

أسعار اللحم المفروم تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو

سعر كيلو كباب الحلة بين 130-145 جنيها

أسعار كيلو الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها

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