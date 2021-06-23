Advertisements

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 23-6-2021 في أسواق الدقهلية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:48 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-6-2021 في الاسواق المحلية في مصر، وخاصة بمحافظة الدقهلية.

أسعار الدواجن
سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

سعر كيلو الدواجن البلدي يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر الفرخة البلدي إلى 60 جنيهًا.

سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا.

سعر أرانب فريش 85 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 69 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض بلدي 46.50 جنية

سعر كرتونة بيض أبيض 40.00 جنية

سعر كرتونة بيض أحمر 44.00 جنية

أخبار تهمك

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 11 ساعة

وليد سليمان يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: موسيماني كاد ينهي مسيرة محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة وزنها ذهب تفتح باب العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

08:01 ص

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

07:01 ص

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

07:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى