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الري: تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 364 ألف و 258 فدان حتى الآن بـ7 محافظات

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه سيتم تنفيذ وتطبيق منظومة الري الحديث في 516 ألف فدان في 7 محافظات على مستوى الجمهورية مشيرةً إلى أهمية تنفيذ المنظومة واستغلال المياه بالشكل الأمثل والذي يعد من أهم أولويات الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إنه تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 364 الفًا و258فدانًا حتى الآن منها 309 الفًا و258 فدانًا بالنظام السطحي و55 الفًا بالنظام الجوفي بنسبة تنفيذ 70.59%

وأكدت الوزارة، خلال البيان، أنه سيتم تنفيذ منظومة الري الحديث في 7 محافظات تشمل 115 ألف فدان بأسوان و50 ألف و306 أفدنة بالمنيا و37 ألفًا و166 فدان ببني سويف و37 الفًا بالفيوم و201 الفًا و528 فدان بالإسكندرية و30 ألف بمرسى مطروح و45 الفًا بشمال سيناء.

الجدير بالذكر أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، بالإضافة إلى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
الري: تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 364 ألف و 258 فدان حتى الآن بـ7 محافظات
الري: تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 364 ألف و 258 فدان حتى الآن بـ7 محافظات
الري: تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 364 ألف و 258 فدان حتى الآن بـ7 محافظات
الري: تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 364 ألف و 258 فدان حتى الآن بـ7 محافظات

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