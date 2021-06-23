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رئيس الوزراء الإيطالي: هناك حاجة إلى جهد أوروبي مشترك لاستقرار ليبيا
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:00 ص
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن هناك حاجة إلى جهد أوروبي مشترك لاحتواء الهجرة غير الشرعية واستقرار ليبيا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وقد أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء
محمد المنقوش، أمس الثلاثاء، عن التقدم بمبادرة وطنية تسمى "مبادرة استقرار ليبيا"
خلال مؤتمر برلين ـ 2.
وأكدت المنقوش، ضرورة التوصل إلى صيغة عملية
تطرح في مؤتمر برلين ـ 2، بهدف وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومخرجات
برلين ـ 1.
وشددت المنقوش، على ضرورة التوصل إلى صيغة عملية تطرح في مؤتمر برلين
ـ 2 بهدف وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين ـ 1.
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