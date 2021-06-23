في هذا الموعد..ياسمين رئيس تبدأ تصوير مسلسلها الجديد"60 دقيقة"







تشارك الفنانة ياسمين رئيس في مسلسل "60 دقيقة"، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بعد عشرة أيام، والمسلسل تدور أحداثه في فترتين مختلفتين، في إطار عشر 10 حلقات.





مسلسل "60 دقيقة"، من تأليف محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي، بطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، فاطمة النبوي.



وفي سياق آخر، أوشكت ياسمين رئيس على الإنتهاء من تصوير فيلم "جارة القمر"، وهو من إخراج هادي الباجورى، وتأليف محمود زهران، ويُشاركها في بطولته كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، سوسن بدر، أحمد مالك.