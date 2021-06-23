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هجوم يستهدف مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، بإحباط محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت إيران عن وقوع حادث في محطة نطنز الذرية مشيرة إلى أن "التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن أسباب الحادث.. ليست سوى ضجة إعلامية ولا تعتمد على أي حقائق على أرض الواقع".

 

 وأكدت الجهات المسؤولة عن التحقيق في الحادث، أن "فريق التحقيق يدرس عدة احتمالات وسيطلع الرأي العام على كل المعلومات المطلوبة فور تحديد سبب الحادث".

 

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هجوم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مبنى إيران

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