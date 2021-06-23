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السيطرة على حريق أعلى 3 منازل في نجع حمادي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في أسطح 3 منازل بقرية الحلفاية قبلي، بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في أسطح 3 منازل بقرية الحلفاية قبلي، بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

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