الطالع الفلكى الأربِعَاء 23/6/2021..الصّنف المُظلِمْ!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 16 بَؤونَة قبطى ، 23 حُزَيْرَان رُومى ، 13 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: أمّك وائعة فواحد غاوى يعيش على أفا النسوان ، مين يساعدها ؟ كوفى عنان؟ (أحمد بدير من فيلم سكوت حنصوّر-2001)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى السّرطان مُقابلة بلوتو فى الجدى - غربيّاً-تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى السّرطان فى مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع بلوتو فى الجدى، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى الواحدة و 40 دقيقة بعد مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





شعور بإنجذاب عاطفى/الزهرة لكن بشكل غامض/بلوتو يتولّد معه مشاعر التملّك والغيرة والرغبة فى التحكم والسيطرة ، إن كنت عازباً فلاتنظر فى طبق غيرك ، وإن كنت متزوّجاً فلاتحاول التحكم فى الحبيب وعدّ أنفاسه عليه ، بلوتو له جانب مُظلم فى توليد الوساوس بأن الحبيب يرغب فى الإفلات من عشّ الزوجيّة وبناءً عليه تبدأ تصرفات الشك والإرتياب كتفتيش الملابس وحافظة النقود و الهاتف النقّال وكلها تُعبرعن أنشطة فى الظلام/بلوتو وتستمر باستمرار الرغبة فى التشبّث والتحكم فى الحبيب قد لايتحملها الحبيب لفترة طويلة.





مع هذا الإتصال فالعاطفة/الزهرة قد تكون مُنجذبة لنوع مُظلم من البشر/بلوتو كمن يحتسون الكحول أو يُمارسون الدّجل ، رجل شارع غير مُنضبط أخلاقيّاً أو إمرأة سيئة السّمعة (قد) يكونان لهما إغراء الرغبة فى تجربة علاقة عاطفية مع هذا الصنف من البشر ، ومُجرّد إقترابك من الحدّاد لابُدّ أن تُصيبك شرارة تحرق ثيابك أو تجد منه الرائحة الخبيثة ، كنموذج يحيى شاهين وهند رستم بفيلم ملكة الليل ، أو عزت العلايلى وسعاد حسنى بفيلم الإختيار ، أو فريد شوقى بفيلم ساحرالنساء ، لذا إبتعد عن إغراء زائف ليس له مُتعة إلا فى خيالك يتبخر سريعاً لكن ثمنه باهظ من عمرك وسمعتك.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: المواقف الصعبة غالباً ما يكون لها جانبها المُشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الثور: لاتجادل الحمقى أو تدخل بمناقشات عقيمة لالزوم لها ، أثرها الوحيد الصداع وتكوين العداوات المجانية، لِتَقُلْ خيْراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الجوزاء: نشاط مُكثف على هاتفك النقّال مع شبكة معارفك ، لا تستهن بمكالمة هاتفية قد تكون سبباً لباب الرزق لك فى مكان جديد.





برج السّرطان: الإحتمالات لمقابلتك مُحتالين بياعين كلام واردة ،ليس كل مايلمع ذهباً ، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أو البدل اللامعة.





برج الأسد: بعض الأحيان نلقَ التّساهيل والمواقف تعمل لصالحنا بشكل عجيب ، موجة كونيّة أو حظ المهمّ أن تحاول الإستفادة منها لإنهاء أكبر جزء من عملك.





برج العذراء: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الميزان: تمسّك بالقوانين والتقاليد فى تعاملاتك وابتعد عن أىّ محاولة لتغيير رأيك عن إتباع الطريق الصحيح وإلا عانيت، الأصول ماتزعّلشْ.





برج العقرب: الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً فى الإرتفاع بمشيئة الله تَعَالى ، وظف نشاطك لإنهاء الأعمال التى تجدها ثقيلة فى الأيام العادية.





برج القوس: الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لايزول تأثيرها بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.





برج الجدى: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج الدّلو: إبحث عن مهاراتك وقم بتوظيفها فيما تُجيده ولا تُقلّد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الحوت: لاتورّط نفسك فى قروض لمجرّد توافر فرصة لقرض مالى برّاق ، ولا تَشْتَرِ ما لست فى حاجة لشرائه لمجرّد مُتعة الشراء.







