هزة أرضية قوية تضرب عاصمة البيرو

أفادت السلطات في بيرو، اليوم الأربعاء، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات ضربت مدينة ليما ومناطق أخرى من الساحل الأوسط للبيرو، من دون أن يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأشار المركز الوطني لرصد الزلازل، إلى أنّ مركز الهزّة الأرضية العنيفة يبعد حوالي مئة كيلومتر عن العاصمة ليما.

وهرع العديد من سكّان العاصمة إلى الشوارع فزعًا، وفقًا لوكالة فرانس برس.