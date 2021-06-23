Advertisements

هزة أرضية قوية تضرب عاصمة البيرو

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:37 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت السلطات في بيرو، اليوم الأربعاء، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات ضربت مدينة ليما ومناطق أخرى من الساحل الأوسط للبيرو، من دون أن يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات أو أضرار.

 

وأشار المركز الوطني لرصد الزلازل، إلى أنّ مركز الهزّة الأرضية العنيفة يبعد حوالي مئة كيلومتر عن العاصمة ليما.

 

وهرع العديد من سكّان العاصمة إلى الشوارع فزعًا، وفقًا لوكالة فرانس برس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هزه ارضية عاصمة البيرو زلزال

أخبار تهمك

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

وليد سليمان يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 11 ساعة

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة وزنها ذهب تفتح باب العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو: موسيماني كاد ينهي مسيرة محمد شريف مع الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

آخر تطورات صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هزة أرضية في الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران

بدون خسائر.. هزة أرضية تضرب الغردقة

هزتان أرضيتان قويتان تضربان جزيرة بالمحيط الهادي

زلزال قوي يضرب سواحل اليونان الجنوبية

انفجار ضخم يهز جنوب اليونان

هزة قوية تضرب الساحل الشرقي لتايوان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

08:01 ص

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

07:01 ص

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

07:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى