صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل إنطلاق فعاليات الجولة ال27 من عمر البطولة والمقرر لها ال25 من شهر يونيو الجاري.





اسفرت لقاءات الجولة ال26، عن فوز نادي الزمالك على نادي أسوان بثلاثية نظيفة، تألق خلالها أحمد سيد زيزو لاعب خط الوسط بالفريق بإحرازه هدفين، بهذه النتيجة عزز الفارس الأبيض صدارته لترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.





واستطاع نادي المصري البورسعيدي اقتناص ثلاث نقاط صعبة من أمام سيراميكا كليوباترا، حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية، ليرتفع بذلك رصيد المصري إلى النقطة 43 في المركز الثاني.





وفي مفاجآة من العيار الثقيل استطاع نادي سموحة إلحاق الهزيمة بنادي بيراميدز، حينما تغلب عليه بثلاثية نظيفة ليرتفع بذلك رصيد فريق المدرب احمد سامي، إلى النقطة 40 في المركز الرابع في ترتيب الدوري.





وجاء ترتيب الدوري المصري النحو التالي:

1 الزمالك-58

2 المصري-43

3 الأهلي -41

4 سموحة-40

5 الاتحاد-37

6 إنبي-36

7 مصر للمقاصة-36

8 طلائع الجيش- 34

9 بيراميدز- 34

10 سيراميكا كليوباترا- 32

11 الجونة-32

12 غزل المحلة-31

13 الإسماعيلي-29

14 المقاولون العرب-28

15 أسوان-24

16 وادي دجلة -19

17 البنك الأهلي -19

18 الإنتاج الحربي-14



