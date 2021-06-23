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تشكيل البرتغال المتوقع ضد فرنسا في يورو 2020 والقناة الناقلة
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:00 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء منتخب فرنسا امام نظيره منتخب البرتغال ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة البرتغال المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمى: بارتيسيو.
خط الدفاع: كانسيلو، روبن دياز، فونتي، سيدريك.
خط الوسط: برونو فرنانديز، أوليفرا، دانيلو.
خط الهجوم: جوتا، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.
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