زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل إنطلاق مبارايات الجولة ال27 والمقرر لها ال25 من شهر يونيو الجاري.





واصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمال تصدره لترتيب الهدافين، رغم غيابه عن التسجيل في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام أسوان، والتي انتهت لصالح الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.





واستمر أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، في مطاردته لصدارة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدف، رغم غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري أمام المصري البورسعيدي، والتي انتهت لصالح المصري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الإسكندرية.





وحل أحمد سمير فرج لاعب طلائع الجيش ثالث الترتيب برصيد 11 هدف.





واستطاع مصطفى فتحي لاعب سموحة الدخول في الأربعة الكبار في ترتيب الدوري، بعد تسجيله هدف في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على بيراميدز في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 30 يونيو.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:

أشرف بنشرقي - الزمالك 12

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا 12

أحمد سمير - طلائع الجيش 11

مصطفى فتحي - سموحة 10

عمر كمال - المصري 10

عمرو جمال - طلائع الجيش 10

رامي صبري - إنبي 10

حسام حسن - سموحة 9

محمد شريف - الأهلي 9

يوسف أوباما - الزمالك 9

باسم مرسي - الزمالك 9



